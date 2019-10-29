Demet Akalın’dan Selin Ciğerci paylaşımı

Dün akşam dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın nikah şahitliğini daha önceden de konuşulduğu gibi Demet Akalın yaptı.

Düğünden bir gün önce gerçekleştirilen kına gecesinde yaşanan gerginlik sonrasında Demet Akalın ve Selin Ciğerci’nin arasının bozulduğu iddia edilmiş, Ciğerci’nin bu gece için organizasyon şirketinden para aldığı iddia edilerek Demet Akalın’ın bunu duymasının üzerine Selin Ciğerci ile olan arkadaşlığını bitirdiği yazılıp çizilmişti.

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Hatta Akalın’ın duyduklarından sonra Selin Ciğerci ile olan dostluğunu bitirdiği ve onun nikah şahidi olmayacağı söylenmişti.

Ancak böyle bir şey yaşanmadı ve Demet Akalın düğünde boy göstererek Selin Ciğerci’nin nikah şahitliğini yaptı.

Akalın Instagram hesabı üzerinden geceye dair; “Bir ömür boyu mutluluklar Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ne güzel bir geceydi” notuyla paylaşımlarda bulundu.