Demet Akalın’dan Şeyma Subaşı’na çocuk göndermesi!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla hem gündeme dair çıkışlarda bulunuyor hem de farklı isimlerle polemik yaratmaktan geri durmuyor. Akalın'ın hedefindeki isim bu defa Şeyma Subaşı oldu.

Neredeyse karantina başladığından bu yana Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile ayrı düşen ve salgın nedeniyle babasıyla Dominik’te kalan kızı Melisa ile uzaktan hasret gidermek zorunda kalan Şeyma Subaşı, Demet Akalın’ın tepkisini çekti.

Bir takipçisinin “Bu sabah yine kafamda şu soru ile uyandım hiç kimseye izin verilmezken, Şeyma Subaşı nasıl izin aldı da Çeşme’ye gitti? Nasıl nasıl ne gerekçeyle…” şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan Demet Akalın, Acun Ilıcalı’nın adaya özel uçağıyla zaman zaman misafirler getirdiğini hatırlattı ve bu kadar uzun süre zarfında Subaşı’nın kızını görmek için harekete geçmemesini eleştirdi.

Akalın tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Buradan adaya doktor gitti. Aynı uçak yarışmacıları alıp geri döndü! Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık. Üç aydır görülmeyen evlat! Ayyy”