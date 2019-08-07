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Demet Akalın’dan ‘taşlı araç’ yanıtı
Demet Akalın’dan ‘taşlı araç’ yanıtı
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen araba sorusunu yanıtsız bırakmadı.
Magazin 7 Ağustos 2019 - 11:09

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Demet Akalın, takipçisinden gelen araba sorusunu yanıtsız bırakmadı. Swarovski taşlarla süslü bir arazi aracının fotoğrafını hesabından paylaşarak Akalın’a; ‘Bu araba senin mi?’ diye sordu.

AKALIN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruyu pas geçmeyen Demet Akalın, değerli taşlarla süslü arazi aracının kendisine ait olmadığını; ‘Taşı tuşu bırakalı epey oldu’ yanıtıyla açıkladı.


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