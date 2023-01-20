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Demet Akalın’dan vize sitemi

Kanada'da konser vermek için hazırlanan Demet Akalın, aylar öncesinden başvuru yapmasına rağmen hâlâ vize çıkmamasına isyan etti.

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Demet Akalın’dan vize sitemi

Önümüzdeki ay Kanada Toronto’da konser verecek olan Demet Akalın, vize sıkıntısı yaşıyor.

Henüz vizesi çıkmayan Akalın, sosyal medya üzerinden Kanada Konsolosluğu’na “Lütfen vize verin” sözleriyle seslendi.

“VİZE İÇİN HÂLÂ CEVAP YOK”

Demet Akalın, sosyal medya hesabından sitem ederken şu ifadeleri kullandı:

“Aralık ayında Kanada Toronto’daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce ben de Kanada Konsolosluğu’na başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubat’ta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu”

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