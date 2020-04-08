Demet Akalın’dan, yastık meydan okumasında Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı’na tepki

Herkesin corona virüsü nedeniyle evde olduğu şu günlerde yeni bir akım sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almış durumda… On binlerce kişinin paylaşım yaptığı ‘PillowChallenge’ Türkiye’de sadece Eda Taşpınar tarafından yapılırken, dün akşama doğru ise Şeyma Subaşı, Enis Arıkan ve ünlü Influencer’lar da akıma katıldı…



Sosyal medyada Enis ve Şeyma en çok beğeniyi alan iki isim olurken, bir hesabın paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Demet Akalın ikiliye sert çıktı. “Ay kandil bugün oturun dua edin. Ay ay ay g.t bacak görmekten!!!’ yazan Akalın’a diğer Instagram kullanıcıları da tepki gösterdi ve “Fotoğrafta ne g.t var ne de bacak. Kandil günü hayal dünyan süper’