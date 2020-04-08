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Demet Akalın’dan, yastık meydan okumasında Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı’na tepki
Demet Akalın’dan, yastık meydan okumasında Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı’na tepki
Sosyal medyada ortaya çıkan, yastık meydan okuması herkesi etkisi altına aldı. Şeyma Subaşı ve Enis Arıkan da bu akıma katıldı ve yastıktan elbise ile poz verdi. Demet Akalın ise kandil gecesi yapılana sinirlendi 'Kandil bugün dua edin' dedi...
Magazin 8 Nisan 2020 - 10:17

Herkesin corona virüsü nedeniyle evde olduğu şu günlerde yeni bir akım sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almış durumda… On binlerce kişinin paylaşım yaptığı ‘PillowChallenge’ Türkiye’de sadece Eda Taşpınar tarafından yapılırken, dün akşama doğru ise Şeyma Subaşı, Enis Arıkan ve ünlü Influencer’lar da akıma katıldı…

Sosyal medyada Enis ve Şeyma en çok beğeniyi alan iki isim olurken, bir hesabın paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Demet Akalın ikiliye sert çıktı. “Ay kandil bugün oturun dua edin. Ay ay ay g.t bacak görmekten!!!’ yazan Akalın’a diğer Instagram kullanıcıları da tepki gösterdi ve “Fotoğrafta ne g.t var ne de bacak. Kandil günü hayal dünyan süper’

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