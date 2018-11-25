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Demet Akalın’dan yeni şarkı müjdesi
Demet Akalın’dan yeni şarkı müjdesi
Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Kartal'da bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. 'Canıma da Değsin' şarkısıyla konserine başlayan Demet Akalın, gece boyunca söylediği şarkılar kadar danslarıyla da geceye damgasını vurdu.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Kasım 2018 - 14:11

Sahnesinin ilk yarısında giydiği tulumu ve aynı marka çizmesi ile çıkan güzel şarkıcı, “Şuan bu gün sizler için seçtiğim kostümüm kimsede yok sadece bende var. Havamı atmam lazım, kıskananlar çatlasın ” diyerek gülümsedi. Konserinin ikinci yarısında ise giydiği siyah pullu mini elbisesi ile göz kamaştırdı.

HAKAN ALTUN’A ŞARKI SİPARİŞ ETTİ

Hayranlarına yeni şarkı müjdesi veren başarılı sanatçı, “Geçenlerde Hakan Altun’u aradım ve şarkı istedim. Oda beni kırmadı sağ olsun çok seviyorum kendisini . Bomba gibi bir şarkı geliyor” diyerek hayranlarını sevindirdi. Hakan Altun’dan ‘Telefon’ şarkısını söyleyerek kendisine hem selam yolladı hem de teşekkür etti.
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