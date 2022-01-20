Demet Akalın’dan zam isyanı: Yeter, biz de insanız

Demet Akalın akaryakıta gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Yeter, biz de insanız" dedi.

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Benzin ve motorine gelen zamlara Demet Akalın isyan etti.

Şarkıcı, Twitter hesabından “Bilen varsa beri gelsin! Neden durmuyor? Yeter, biz de insanız” diye yazdı.

PAHALILIĞI ÖVMÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın’ın hükümete destek verdiği paylaşımları tweet’inin altına ekledi.

Demet Akalın, yapılan İstanbul İzmir yoluyla ilgili “Pahalı dendi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize” demişti.

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