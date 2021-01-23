Demet Akalın’ın acı günü

Geçen yıl teyzesinin vefatı ile büyük üzüntü yaşayan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti.. Akalın acı haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: &#8220;Canım dayım acıların dindi&#8230;&#8221;. . İlginizi ÇekebilirDemet Akalın&#039;dan MEB&#039;e tepki: Ben yapsam içimden geçersiniz!. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6224697}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/demet-akalinin-aci-gunu');aip2('newsArticle', {"identifier":6224697,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/demet-akalinin-aci-gunu/","headline":"Demet Akalu0131n&#8217;u0131n acu0131 gu00fcnu00fc","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Demet Akal\\u0131n","Instagram","meb","sosyal medya","T\\u00dcRK\\u00c7E"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/23/iecrop/depophotos.demetakalin_16_9_1611396422.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-01-23 13:07:09","dateModified":"2021-01-23 13:08:11","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1025}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/demet-akalinin-aci-gunu/');