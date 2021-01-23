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Demet Akalın’ın acı günü

Şarkıcı Demet Akalın'ın dayısı hayatını kaybetti. Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Güncellenme: 13:08, 23/01/2021
Haberler Magazin
Demet Akalın’ın acı günü

Geçen yıl teyzesinin vefatı ile büyük üzüntü yaşayan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti.

Akalın acı haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: “Canım dayım acıların dindi…”

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Demet Akalın Instagram meb sosyal medya TÜRKÇE
Yayınlanma Tarihi:13:07,