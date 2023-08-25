Demet Akalın’ın içinde bulunduğu tekne battı

Şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne, Aydın'ın Didim ilçesine giderken battı. Akalın, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım algılayamıyorum" dedi.

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Demet Akalın’ın dün gece Bodrum Yalıkavak’ta bindiği tekne iskeleye çarptı.

“ÇOK BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIK”

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan şarkıcı, “İyiyiz, çok büyük bir kaza atlattık tekneyle. Alnım şiş” ifadelerini kullandı.

Daha sonra video yayınlayan Akalın, şunları söyledi:

* İyiyim, merak etmeyin. Bir tek acayip bir şişlik var suratımda. Didim’e yurt dışından çok gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim.

* Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye… Tekne saniyeler için de battı. Tekneden nasıl sağ çıktım algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış.

* Arabayla geldik, şimdi konseri yaptık. İnsanlar gitmemiş, beklemiş beni. Ben iyiyim, Bodrum’a geri dönüyorum.

* Tabii bir sitemim olacak, ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre.

* O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın parmakları falan ezildi.

* Yalıkavak Marina’da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı.

* Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüf kurtardı bizi.

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