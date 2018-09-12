Demet Akalın’ın boşanmasından sonra gözler Demet Şener’e çevrilmişti…

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Şener’in sosyal medyada beğendiği bir yorum, Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanma haberlerine gerçekte ne tepki verdiğini ortaya koydu. 2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener kesinleşmemiş karara itiraz etmiş ve bu nedenle boşanma gerçekleşmemişti.

DEMET AKALIN’IN ‘DUL’ AÇIKLAMASI UNUTULMADI

16 yıl önce Demet Akalın ve İbrahim Kutluay’ın Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile dünyaevine girmişti. Öte yandan, Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın boşanma kararına ‘2 çocukla ben de dul kalabilirdim’ yorumunu yapan Demet Akalın, böylelikle Demet Şener’den önce ‘dul’ kalmış oldu.

DEMET ŞENER’İN BEĞENDİĞİ YORUM

Herkesin bu boşanmanın ardından gözlerini çevirdiği Demet Şener’in dün yaptığı bir paylaşımına gelen yorumu beğenmesi olay oldu. Demet Şener’in pozunun altına yapılan ‘Ne demişler sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın. Senin günahını alanlar bir bir dökülüyor’ yorumunu beğenmesi Demet Akalın- Okan Kurt boşanma haberlerine nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.