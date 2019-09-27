Demet Akalın’ın deprem tweetleri

İstanbul yaklaşık üç gündür deprem korkusuyla yaşıyor, birbiri ardına yaşanan depremler sonrasında pek çok isim yaşanan gelişmelerden haberdar olmak adına sosyal medyayı kullanıyor. Bunlardan biri de Demet Akalın…

“ÇORAPLARLA OKULA FIRLADIM”

Akalın, yaşanan deprem felaketi sonrasında twitter hesabından çok sayıda paylaşımda bulundu. Pek çok insanın hislerine tercüman olan paylaşımlarda bulunan Demet Akalın yazım kurallarına uymadığı gerekçesiyle kendisini eleştiren takipçilerine de sert çıktı.



