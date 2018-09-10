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Demet Akalın’ın evinde haciz memurları…
Demet Akalın’ın evinde haciz memurları…
Şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz memurları geldi.
Magazin 10 Eylül 2018 - 14:54

Akalın ve eşinin adı geride bıraktığımız günlerde haciz işlemleriyle anılmış, ancak ikili söz konusu haberleri yalanlamış, gelişmelerin yanlış yorumlandığını belirtmişti. Haberlerin doğruluğu bugün ikilinin yaşadığı Beykoz’daki villaya gelen haciz memurlarıyla ortaya çıktı.

36 MİLYON LİRA ALACAKLI

Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. Kurt’tan 36 milyon liraya yakın alacağı olan Turkuaz Petrol AŞ, bir süre önce haciz kararı aldı. Alınan haciz kararı gereği bu sabah evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yüklendi. Haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar gibi bir dizi ürün bulunuyor.

Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığı iddiasında bulunurken, “Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy’deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik. Bu tespit sonrası, mahkeme kararı ile bu varlıkların üzerine de haciz konuldu” dedi.

AKALIN, VERDİĞİ BİR KONSER ÖNCESİ BORÇLARIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Muhabirlerin sorularına yanıt veren şarkıcı: “Ne ticarete atılmayı düşünüyorum, ne at çiftliği işine girmeyi düşünüyorum. Sadece sahneden para kazanıyorum. Bildiğim tek işi yapıyorum. Ticaret benim anladığım bir olay değil.” Ünlü şarkıcı, eşinin borçlarıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıtladı: “Borcun bitmesine daha çok sene var. Borç ödüyoruz, her şeyim kızıma kalacak. Borç yiğidin kamçısıdır” demişti.

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Son güncelleme: 16:39 - 10.09.2018
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