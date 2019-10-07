Demet Akalın’ın evine hacze gelen icra memuru hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Demet Akalın’ın, eski eşinin ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle borçlu şirket yerine kendi evine hacze geldiğini ve eşyalara zarar verdiğini iddia ettiği icra memuru hakim karşısına çıktı. Sanık icra memuru, alacaklı avukatının Akalın’ın eşinin evi home ofis olarak kullanıldığını belirterek, suçlamaları reddetti. Ünlü şarkıcı ise, “Ben sadece devletin görevlisi olduğu için anahtarı verdim. Çay ve kahve ikram ettim” dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, eski eşinin ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle borçlu şirket yerine kendi evine hacze gelen memurdan şikayetçi olmuştu. Şarkıcının şikayeti üzerine, icra memuru Yavuz Nar hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 3 buçuk yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yavuz Nar ile müşteki şarkıcı Demet Akalın ve taraf avukatları katıldı.

“HOME OFİS OLARAK KULLANDIĞINI SÖYLEDİ”

Suç tarihinde Beykoz İcra Dairesinde görevli zabıt katibi olduğunu söyleyen sanık Yavuz Nar savunmasında, “Adrese haciz işlemi için gitmiştik. Adresin inşaat halinde olduğunu, kullanımda olmadığını tespit ettik. Alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda site yöneticisine gittik. Site yöneticisi bize farklı bir adres verdi. Evine geldik, sadece Demet hanımın çalışanı vardı. Sonra Demet hanım kendi vekiliyle eve geldi. Daha sonra alacaklı vekili müştekinin adresinde haciz yapmamı istedi. Haciz talebinin reddi yetkisi bende yoktur. Malın borçluya ait olup olmadığı iddialarını tutanağa geçerim. Her iki tarafın taleplerini tutanağa geçtim. Alacaklı vekili malların müştekinin evinden kaldırılmasını ve muhafaza altına alınmasını istedi. O tarihte alacaklı vekili müştekinin adresinin home ofis olarak kullanıldığını söylemişti. Ayrıca adreste borçlu şirketlere ait birçok evrak bulunuyordu. İstihkak konusunda karar verme yetkim olmadığı için dosyayı esas icra dairesine teslim ettim. Görevimi kötüye kullanmadım ve sahte belge düzenlemedim” dedi.

MAHKEME BAŞKANI ŞARKICIYI UYARDI

Sanık avukatı Adem Sağır, müvekkilinin görevini yaptığını söyleyerek, beraat kararı verilmesini istedi. Demet Akalın sanık avukatına “Biz kime güveneceğiz beyefendi” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise “Müdahale etmeyin, çıkarmak durumunda kalacağım” dedi.

DEMET AKALIN: ÇAY KAHVE İKRAM ETTİM, ANAHTARI VERDİM

Müşteki olarak söz alan şarkıcı Demet akalın, kendisinin ve eski eşinin borçlu olmadığını söyleyerek, “Ben sadece devletin görevlisi olduğu için anahtarı verdim. Çay ve kahve ikram ettim. 5 yaşındaki kızımı da evden alıp anahtarı sanığa bırakarak çıktım. Kırıp dökmeyin diye rica ettim sadece. Eve geldiğimde klimaları koparmışlar, sökerek çıkarmışlar, ev sular içinde kalmış. Evi su basmıştı. Bu nedenle zararım vardır. Evim eşim tarafından home ofis olarak kullanılmış değil. Eşim borçlu şirkete ortaktı ancak kişisel borcu değildi, şirket borcuydu. Haciz tarihinde eşimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Eşim evi home ofis olarak kullanmıyordu evimizde bilgisayar bile yoktu” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

‘HACİZ TACİZ AMAÇLIDIR'

Akalın'ın avukatı ise, haciz işleminin taciz amaçlı gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Müvekkilimin borçla alakası yok. Sanık icra memurunun yönetimden adres alması doğru değildir. Borçluların adresini alması gerekir. Borçluların arasında müvekkilim ve ayrıldığı eşi yoktur. Kasıtlı olarak müvekkilime gelmişlerdir” dedi.

SAVCI İCRA MEMURUNUN BERAATİNİ İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise sanığın “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarını işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle, sanığın ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Demet Akalın'ın avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.