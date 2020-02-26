Demet Akalın’ın Hira açıklaması sosyal medyayı karıştırdı

Akalın, dün katıldığı bir magazin programında Okan Kurt’la olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunmuş akşamları kızı Hira’yla Okan Kurt’un ilgilendiğini söylemiş “Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Akalın’ın birlikte uyuyorlar açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Geçtiğimiz hafta 6 yaşına giren Hira’nın halen anne ve babasıyla uyuyor olmasının çok da sağlıklı olmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları küçük kızın ailesinin bu yaklaşımı yüzünden psikolojik olarak zor günler yaşayabileceği şeklinde paylaşımlara imza attılar.

DOKTORLAR NE DİYOR?

Birbiri ardına yapılan bu yorumların ardından biz de Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızları Hira hakkındaki bu kararlarını konunun uzmanına sorduk.

Ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri, çocuklarının yalnız yatmak istememesidir. Bu sorun, hemen her gece yeniden yaşanır. Çocuklar yalnızken korktuğunu söyleyerek ebeveynleri ile yatmak isteyebilir. Çocuğun arzusunun ve hatta annenin arzusunun da beraber yatmak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu, bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu ama bu arzuya belli bir yaştan sonra ket vurmak gerektiğini de belirterek şunları söyledi:

“Bebekliğinden beri tek yatırmayı başaranlar bu konuda avantajlıdır ama takriben daha öncesinde çocuk tek yatırılmadıysa üç yaş gibi tek yatırmamaya başlamak gerekir. Bunun en temel sebebi de çocuk gelişiminde genital dönem dediğimiz cinsellik ve cinsiyet algısının temel taşlarının oturduğu yaş diliminin başlangıcı olmasıdır. Bu sayede çocuk hem bu dönemi sağlıklı atlatır hem de bebeklik dönemine bir nokta koymuş olur. Bir bebeğin annesi ile kurduğu ilişki de koku ve dokunma çok önemlidir malum dolayısıyla anne kokusunu çekmeden ve temas etmeden uyuyabilmek bebekliğinde mecazen bitmiş olduğunun göstergesidir. Bu sembolik bir geçiştir. Böylece büyümenin ucundan da olsa bilincine varması başlar. Aslında bunun ilk raundu memeden kesme, bu da ikinci ayağı oluşturur. Mahremiyet duygusunu kazanması da bir konunun başka ayağıdır. Ebeveynlerin yatağından ayrı bir odada yatırılmasının bir anlamı da yetişkin dünyasının gizemli bir tarafı olduğunu çocuğa aktarmaktır. Bu onun merak duygusunu güçlendirecektir.”

“ÖZGÜVEN KAZANDIRIR”

“Çocuğun ebeveynlerinden ayrı olarak kendi yatağında uyuması bağımsız birey olma adına atılan ilk adımdır. Ayrı yatabilmek çocuğa özgüven kazandırır. Çocuğun kişilik gelişimi için ebeveynlerinden ayrı yatması fazlasıyla önemlidir. Ebeveynleri ile aynı yatakta uyuyan çocuk ebeveynlerinden duygusal olarak da ayrılamayacaktır. Bu durum hayatının her yerinde sorunlara neden olabilmektedir. Çocuğun ilerleyen hayatında yeni bir ortamda kendini bir birey olarak kabul ettirmesi zorlaşacaktır. Ayrıca yaşadığı duygusal problemlerde kendini sakinleştirme özelliğini daha önce deneyimlemediği için kendini sakinleştirmekte zorlanacaktır. Dolayısıyla çocuğun kendine güveni azalarak kendini güçsüz ve yetersiz hissedecektir. Bu da çocuğun içine kapanmasına yol açabilmektedir.”