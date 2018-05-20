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Demet Akalın’ın kuzeni Şehbal Civeleker’in oğlu Yağız hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın kuzeni Şehbal Civeleker’in oğlu Yağız hayatını kaybetti
Şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in beyin kanseri hastası oğlu Yağız yaşamını yitirdi.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 10:14

Akalın’ın kuzeni Şehbal Civeleker, ‘Söylemezsem Olmaz’ programında yaptığı açıklama ile adından söz ettirmişti. Demet Akalın yardım etmediği için oğlu Yağız Özsayın’ın ömür boyu kör kaldığını iddia eden Civeleker, canlı yayında gözyaşı dökmüştü.

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Akalın ise kuzenine, “Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet’im değişmedim” cevabını vermişti. Demet Akalın’ın kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası oğlu Yağız Özsayın hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Yağız, bugüne kadar 10 kez ameliyat olmuş, son operasyonda görme yetisini kaybetmişti.

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