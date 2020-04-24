Demet Akalın’ın Şeyma Subaşı yorumu, Arto’yu sinirlendirdi

Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a Arto tepki gösterdi ve "Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin" dedi.

Şeyma Subaşı’nı her fırsatta eleştiren Demet Akalın yine durmadı. Şeyma Subaşı’nın İtalyan mutfağını övmesine tepki gösteren Akalın, “Ağzının tadını bilsen burnunun b.kunu yerdin” dedi.

“DONUNA KADAR İTALYANSIN!”

Akalın’ın bu sözleri Arto’yu çileden çıkardı. Arto, Şeyma Subaşı'nı eleştiren Demet Akalın'a giydiği kıyafetlerden dolayı ağır ifadeler kullandı: “Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin! Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!” diye yanıt verdi.

EVİNDE PARTİ VERDİ! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ALDI

Öte yandan Demet Akalın’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak evinde doğum günü partisi vermesi de sosyal medyada tepki gördü. Deha Bilimlier ve Özlem Yıldız gibi isimlerin de katıldığı partiye gelen tepkilerle ilgili Akalın, “Bu evde yaşamıyoruz” dedi.

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