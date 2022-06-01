HAYAT
Abone Ol

Demet Akalın’ın zam isyanı: Abi yeter yeter

Benzin ve motorine gelen zamlar şarkıcı Demet Akalın'ı isyan ettirdi. Akalın, sosyal medya hesabından "Abi yeter yeter" diye yazdı.

Yayınlanma: 10:02 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Demet Akalın’ın zam isyanı: Abi yeter yeter

Türkiye haziran ayına zam yağmuruyla başladı. Elektrik ve doğalgaz zammının ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam geliyor.

Şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından zam haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda “Abi yeter yeter!” ifadesini kullandı.

Akalın’ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Elektrik zammı açıklandı İlginizi Çekebilir Elektrik zammı açıklandı Doğalgaz zammı açıklandı İlginizi Çekebilir Doğalgaz zammı açıklandı
benzin Demet Akalın doğalgaz sosyal medya Türkiye Yeter zam