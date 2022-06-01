Demet Akalın’ın zam isyanı: Abi yeter yeter
Benzin ve motorine gelen zamlar şarkıcı Demet Akalın'ı isyan ettirdi. Akalın, sosyal medya hesabından "Abi yeter yeter" diye yazdı.
Türkiye haziran ayına zam yağmuruyla başladı. Elektrik ve doğalgaz zammının ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam geliyor.
Şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından zam haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda “Abi yeter yeter!” ifadesini kullandı.
Akalın’ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.