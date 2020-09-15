Demet Akbağ kimdir, aslen nereli?

Uzun süredir dizilerde görmediğimiz usta oyuncu Demet Akbağ, bu akşam Menejerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılıyor. Akbağ, dizinin dördüncü bölümünde kendi kimliğiyle yer alacak. İşte Demet Akbağ'ın hayatına dair her şey...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959’da Benan ve Oktay İybar çiftinin üçüncü çocuğu olarak Denizli’de doğdu. Ailesi o tarihte ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle Denizli’de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972’de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.

İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Liseden sonra 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi; okulu dört yılda tamamladı 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü. Demet Akbağ’ın Bodrumlu mimar Saim Arpat’la 1986’da yaptığı ikinci evlilik sadece sekiz ay sürdü.

DEMET AKBAĞ’IN KARİYERİ

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980’li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

1987’de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından “Yılın Televizyon Yıldızı” seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000’de Ali adında bir oğlu oldu.

1993’te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş’ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O… Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.

2011 yılı itibarıyla ATV’de yayınlanan İstanbul’un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv’de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013’ten itibaren Show TV’de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru “Niyazi Gül Dörtnala” filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.

2019 yılının Mart ayında Akbağ’ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

DEMET AKBAĞ’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2005 – Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan

2002 – Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan – BKM

1998 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan – BKM

1995 – Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy – Ortaoyuncular

1990 – Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular

1989 – Yolun Yarısı: Kemal Uzun – Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu

1988 – Artiz Mektebi: Müjdat Gezen – Kandemir Konduk – Şan Tiyatrosu

1987 – Azizname: Aziz Nesin – Yeditepe Oyuncuları

* Otogargara

* Kadınlık Bizde Kalsın

* Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

* Beyoğlu Beyoğlu

* Deliler

* Arzu Tramvayı

* Davacı

* Bir Demet Tiyatro

DEMET AKBAĞ’IN ÖDÜLLERİ



2011 – 4.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2004 – 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2004 – 9. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2005 – 12. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2005 – 16. Ankara Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2001 – 38. Antalya Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu

1993 – 30. Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

DEMET AKBAĞ’IN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2017 – Tatlım Tatlım

2016 – Görümce

2015 – Niyazi Gül Dörtnala

2015 – Nadide Hayat

2014 – Eyyvah Eyvah 3

2014 – Analı Oğullu

2013 – Sevdaluk

2013 – Kış Uykusu

2013 – Hükümet Kadın 2

2013 – Fırıldak Ailesi

2012 – Hükümet Kadın

2011 – İstanbul'un Altınları

2011 – Kurtuluş Son Durak

2011 – Eyyvah Eyvah 2

2010 – Eyyvah Eyvah

2008 – 2011 – Sen Harikasın

2008 – O… Çocukları

2007 – 2008 – Elveda Rumeli

2006 – Hanım Hanımcık

2006 – Bir Demet Tiyatro

2005 – Organize İşler

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Vizontele Tuuba

2003 – Neredesin Firuze

2001 – Şen Kahkahalar

2000 – Vizontele

2000 – Bir Demet Yerli Film

2000 – Bir Demet Kahkaha

1995 – Otogargara

1995 – Bir Demet Tiyatro

1994 – Kadınlık Bizde Kalsın

1993 – İbo Show

1993 – Tersine Dünya

1991 – Varsayalım İsmail

1991 – Laf Lafı Açıyor

1987 – Homoti

1986 – Perihan Abla

1986 – Davacı