Demet Akbağ nasıl bir kayınvalide olacağını anlattı

Başrollerini; Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim ile paylaştığı ‘Akrep’ dizisinde ‘Perihan’ karakterine hayat veren Demet Akbağ, ‘Jülide Ateş ile 40’ programına konuk oldu.

Kariyeri ve özel hayatıyla ile ilgili sorulara yanıt veren usta oyuncu ‘Eyyvah Eyvah’ adlı sinema filmi serisinde birlikte rol aldığı Ata Demirer’le bağını şöyle anlattı:

“Eyyvah Eyvah’ta kardeş kazandım. Ata’yı severdim ama film çalışması sırasındaki yakınlaşmamız bizi abla-kardeş, arkadaş, dost yaptı. İyi ki de oldu. Meslektaşım, arkadaşım, kardeşim, zaman zaman özleyip sadece sesini duymak için aradığım, çok özel biridir Ata.”

“OYUNCULUKTA KURALLARIM YOK”

Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi! Düşünüyorum da hangisi kuralları aşan işler yapardı? Yapsa yapsa Feriştah yapardı. Ama durumumdan memnunum.”

“ADİL BİR KAYINVALİDE OLURUM”

20 yaşında Ali adında bir oğlu olan Demet Akbağ, Jülide Ateş’in “Kayınvalideliğe hazır mısınız?” sorusuna, “Henüz erken. Ama anlayışlı olurum, kadın tarafından bakarım hadiseye. Oğlumu kayırmam, kollamam, bana öyle geliyor” yanıtını verdi.



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