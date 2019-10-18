Demet Akbağ: Sizi kıramıyorum

Eşi Zafer Çika’yı bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından son zamanlarda fazlaca ortalarda görünmeyen Demet Akbağ, bir kadın arkadaşı ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Akbağ, alışverişin ardından mağazadan çıktıktan sonra aracını beklerken görüntülendi.

Bir anda karşısında basın mensuplarını gören başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini “Sizi kıramıyorum” diyerek geri çevirmedi. “Kesin dergi kapağı gibi güzel çıkmıştır” diyerek muhabirler ile şakalaşan Akbağ aracının gelmesi ile muhabirlere kolay gelsin diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.