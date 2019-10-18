Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Akbağ: Sizi kıramıyorum
Demet Akbağ: Sizi kıramıyorum
Tiyatro sahnelerinin ve sinema filmlerinin usta oyuncularından Demet Akbağ geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 18 Ekim 2019 - 09:09

Eşi Zafer Çika’yı bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından son zamanlarda fazlaca ortalarda görünmeyen Demet Akbağ, bir kadın arkadaşı ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Akbağ, alışverişin ardından mağazadan çıktıktan sonra aracını beklerken görüntülendi.

Bir anda karşısında basın mensuplarını gören başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini “Sizi kıramıyorum” diyerek geri çevirmedi. “Kesin dergi kapağı gibi güzel çıkmıştır” diyerek muhabirler ile şakalaşan Akbağ aracının gelmesi ile muhabirlere kolay gelsin diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

İLGİLİ HABERDemet Akbağ'dan 'Kaz Dağları' paylaşımı
Etiketler