Demet Akbağ tarafını belli etti

Oyuncu Demet Akbağ, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile bir araya geldi. Arda Turan ve Berkay arasında gerçekleşen kavganın görüldüğü davanın ardından Berkay'ın eşi ile bir araya gelen Akbağ için, "Tarafını belli etmiş" yorumları yapıldı.

Arda Turan ile Demet Akbağ bir dönemler oldukça yakındı. Hatta Arda Turan, Demet Akbağ’a “manevi annem” diyordu. Ancak, Akbağ’ın trafik kazası geçirip hayatını kaybeden eşi Zafer Çika’nın cenazesinde Arda Turan’ın olmaması dikkatleri çekmişti.

Arda Turan bir süredir Berkay ile süren davasıyla gündemdeydi. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan kavga adliyeye taşınmış ve Arda Turan, bu davadan 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

İşte, Demet Akbağ, bu gelişmenin ardından Özlem Ada Şahin ile bir araya geldi. İkili, bir akşam yemeğinde buluştu ve bu buluşmayı sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bu gelişme, Demet Akbağ’ın Arda-Berkay kavgasında tarafını belli ettiğine dair yorumlara yol açtı.



