Demet Akbağ, ‘Uzun bir aradan sonra’ notuyla paylaştı

Son olarak bundan iki sene önce Ata Demirer'le birlikte Hedefim Sensin adlı filmde karşımıza çıkan Demet Akbağ, Instagram hesabından yeni bir film projesine başladığını duyurdu.

Yeni yıla Yılmaz Erdoğan’la birlikte ekran karşısındakilere nostalji yaşatarak giren Demet Akbağ, Lütfiye ve Feriştah karakterlerine yeniden hayat vererek seyircileri heyecanlandırdı. Yaşadığı heyecan yüzüne de yansıyan usta oyuncu bu defa bir film sürprizi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

SETTEN PAYLAŞTI

Hedefim Sensin filminin ardından bu defa 9 Kere Leyla adlı film ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Akbağ, film setinde ısınmaya çalışırken çekilmiş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. “Uzun bir aradan sonra yine kış filmi” notunu düştüğü paylaşımına 70 binin üzerinde beğeni alan Akbağ, aynı zamanda pek çok meslektaşından da övgü dolu sözler aldı.