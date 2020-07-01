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Demet Akbağ yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Demet Akbağ yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabı üzerinden bisikletli bir fotoğrafını paylaştı, Akbağ yeni saç rengiyle beğeni topladı.
Magazin 1 Temmuz 2020 - 08:34

Türk sinema ve tiyatrosunun başarılı kadın oyuncularından Demet Akbağ, sosyal medya hesabını çok yoğun kullanmayan isimlerden. Kendince önemli gördüğü konularda ya da gündeme yönelik paylaşımlarda hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Akbağ, bu defa keyifli bir kare ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Üç tekerlekli ve arkasında sepeti olan bir bisikletin üzerinde otururken görülen Demet Akbağ, bu kareye: “Bu benim ilk bisikletim” notunu düştü.

Akbağ’ın yaptığı paylaşımda daha fazla dikkat çeken nokta ise onun yeni saç rengi oldu. Oyuncunun yakın dostları ve arkadaşları imajıyla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

Son güncelleme: 08:35 - 01.07.2020
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