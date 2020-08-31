Demet Akbağ’dan buruk kutlama

Oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem takipçilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı hem de geçen sene Mart ayında kaybettiği eşi Zafer Çika'nın doğum gününü kutladı.

Akbağ, etkin bir şekilde kullandığı ve takipçileriyle etkileşim halinde kaldığı Instagram hesabı üzerinden hem takipçilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı hem de geçen sene Mart ayında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika’nın acısının ne kadar taze olduğunu gösterdi.

Eşiyle birlikte onun doğumgününde çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Demet Akbağ, bu çok özel ve anlamlı kareye “30 Ağustos Zafer bayramımız , bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zaferi'm ve kardeşim Kemal ‘in de doğum günü olması sebebiyle” notunu düştü.

Akbağ’ın bu duygusal paylaşımına sanatçı dostları da yorumlarıyla destek verdi. Başarılı oyuncunun yakın arkadaşı ve sahne partneri Yılmaz Erdoğan da onun bu duygusal paylaşımına üç kalp emojisi ile yanıt verdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Havayolu ile İzmir’e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, ardından şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika’nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çika burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.