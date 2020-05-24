Demet Akbağ’dan duygusal bayram kutlaması

Ev karantinası günlerinde zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile kendisini gösteren oyuncu Demet Akbağ, bu defa da bayram mesajı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kendisine bayram hediyesi olarak gül fidanı aldığını söyleyen Akbağ, paylaştığı fotoğraf üzerinden şu mesajı verdi:





“Kendime bayram hediyesi aldım bu gül fidanını birkaç gün önce , balkonumda bana arkadaş olsun dedim. En kısa zamanda sevdiklerimizle bayramlarda kucaklaşmak dileğiyle. İyi bayramlar “