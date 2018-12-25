Demet Akbağ’ı ağlatan sergi

'Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi Fotoğraf Sergisi' bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşti.

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Kırmızı kurdele keserek açılışı yapan Demet Akbağ, fotoğraflarına tek tek baktı. Eski anılarına dönen Akbağ, göz yaşlarına hakim olamadı. Aynı zamanda doğum günü olan usta oyuncu için pasta kesilip, Çaba Derneği adına sertifika da verildi.

Türk Sineması ve tiyatrosunun ustası Demet Akbağ'ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı fotoğraf sergisi; açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden elde edilecek tüm gelir Çaba Derneği’ne bağışlanacak.

“KİMSE TAHMİN ETMİYORDU”

Basın mensuplarının da sorularına yanıt veren Demet Akbağ, “Farkında olmadan haberim olmadan çekilen fotoğraflar var. Özellikle dizi setlerinde binlerce fotoğraf makinesi var. Kimlerin hangi anımızı tespit ettiğini bilemiyoruz. Bilmediğimiz fotoğraflar da karşımıza çıkıyor. Gurur verici ve güzel bir şey” diye konuştu.

Özellikle aile albümlerinin olduğu çocukluk fotoğraflarını görünce duygulanan Akbağ, “2 yada 3 yaşlarımın olduğu fotoğraflar var. Ailenin yetenekli, taklit yapan, dans eden kızı olarak adlandırılırdım ama kimse Demet Akbağ olacağımı, buralara gelebileceğimi tahmin etmiyordu” diyerek duygulandı.



