Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika kimdir?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika dün akşam meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika, yirmi yıldır mutlu bir evlilik sürüyordu. Zafer Çika, yarın öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı’da defnedilecek. İşte Zafer Çika hakkında merak edilenler...

Demet Akbağ’ın büyük bir aşkla bağlı olduğu eşi Zafer Çika dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Zafer Çika’nın emniyet kemerinin olmaması nedeniyle araçtan fırladığı öğrenildi. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çika yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika İzmir'de doğmuştur ve büyümüştür. Zafer Çika film yapımcısıdır. 30 Ağustos doğumlu olan Zafer Çika'nın hayatı Demet Akbağ'ın bir gazete röportajda anlattıklarına göre şu şekilde…

DEMET AKBAĞ İLE ZAFER ÇİKA’NIN 20 YILLIK AŞKI

Zafer Çika şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali’li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar… ”