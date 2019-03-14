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Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanıyor
Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Magazin 14 Mart 2019 - 13:00

Zafer Çika’nın cenaze namazı, öğle namazına müteakiben kılındı. Çika’nın cenazesi Çeşme Mezarlığı’nda toprağa veriliyor. Çika’nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, ’35’ ve ‘Zafer Çika’ yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı.

 

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer Çika’nın daha önce eşi Demet Akbağ’a “Beni Çeşme’ye göm Demet” diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme’de toprağa verileceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: 14:16 - 14.03.2019
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