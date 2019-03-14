Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanıyor
Zafer Çika’nın cenaze namazı, öğle namazına müteakiben kılındı. Çika’nın cenazesi Çeşme Mezarlığı’nda toprağa veriliyor. Çika’nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, ’35’ ve ‘Zafer Çika’ yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Zafer Çika’nın daha önce eşi Demet Akbağ’a “Beni Çeşme’ye göm Demet” diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme’de toprağa verileceği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor…