Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

Demet Akbağ’ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, dün İzmir’de trafik kazası geçirmişti. Çika’dan gece yarısı acı haber geldi. Zafer Çika’nın ölümü yakın dostlarını üzüntüye boğdu.

İşte ünlü isimlerin Zafer Çika hakkındaki yürek yakan paylaşımları…

GONCA VUSLATERİ

Kelimelerin hisleri tarif edemediği anlardan biri bu. Babamızı… Zafer Abimizi kaybettik… Allah rahmet eylesin… Çok üzgünüm… Çok…

SUNAY AKIN

Geceden de kara bir haber… Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti… Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm…

CAN YILMAZ

Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

RIZA KOCAOĞLU

Ah Zafer abi güzel kalbin yüzünde bir gülücüktü her zaman Mekanın Cennet olsun huzur içinde yat Allah Demet ablaya Ali’ye sabır versin Başınız sağ olsun.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Nurlar içinde yat Zafer Abim…

YEŞİM SALKIM

Dün geceden beri nasıl yazayım elim gitmiyor. Allah sabır versin tüm ailenize…Demetim’e Ali’ye Sedef’e tüm sevenlerine…Hep gülen abimiz nur içinde yat! Zafer Abimiz mekanın cennet olsun…

ÇELİK

Rabbim sabırlar versin…

EMEL MÜFTÜOĞLU

Hepimizin çok kıymetlisiydin sen güzel kalbinle esprilerinle asilliğinle canımız Demetimizin biricik Zafer Çika’si içimizde yangınlar bıraktın… Zaferim nurlar içinde yat seni hiç unutmayacağız.

MERT FIRAT

İnanılır gibi değil! Zafer Çika, samimi, hoş sohbet, babacan, elinden her iş gelen ama sanki hiçbir şey biliyormuşcasına mütevazı dost,şahane baba, kusursuz eştir. Demet Akbağ’a, Ali’ye ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun, nur içinde uyusun.