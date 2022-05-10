Demet Evgar baby shower partisi yerine anneliğe geçiş kutlaması yaptı

Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar, 'baby shower partisi' yerine arkadaşlarıyla birlikte 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı.

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Hamileliğinin altıncı ayına giren ve yakın zamanda ‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar (41), ‘baby shower partisi’ yerine evinin bahçesinde ‘anneliğe geçiş kutlaması’ gerçekleştirdi.

Son dönemde çok popüler olan ve birçok anne adayının doğum öncesi düzenlediği baby shower partisi yerine geçmişi uzun yıllara dayanan bir ritüeli tercih eden Evgar’a arkadaş grubu eşlik etti.

DUA ETTİLER, ŞARKI SÖYLEDİLER

Evgar ve arkadaşları, anneliğe geçiş kutlamasında yere oturarak, ellerinde çiçeklerle ‘Mavi’ bebek için dua edip şarkı söyledi.

Kutlamada arkadaşları Evgar’a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi

Ritüele katılanlar, dans, şarkı ve masallar eşliğinde Evgar’ın bebeği için güzel temennilerde bulundu.

GÖBEĞİNE KINAYLA MOTİFLER ÇİZDİRDİ

İlk bebeğine hamile olan Evgar, kutlamada göbeğine kınayla ‘kalp’ ve ‘eli belinde’ motifleri de çizdirdi.

Oyuncu, kutlamadan yansıyan kareleri Instagram hesabından “Analığı, yaratımı, Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun” notuyla paylaştı.

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