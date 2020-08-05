Demet Evgar: ‘Bu kadınların kanayan yarası…’

Geçtiğimiz günlerde arı sokması ile gündeme gelen oyuncu Demet Evgar, kadına şiddet ile ilgili, "Çok acı tecrübeler yaşıyor. Bu durum dünyada da böyle. Son yıllarda ülkemizde artış gösterdi… Çok üzücü" dedi.

UçanKuş’un haberine göre; güzel oyuncu Demet Evgar, yeni projelerin sinyalini verdi ve “Yakın zamanda sürprizlerimiz olacak” dedi.

Son günlerde artan “kadına şiddet” hakkında da konuşan Evgar şunları söyledi:

“Bu kadınların kanayan yarası… Kişiler hakkında bir şey konuşmak istemiyorum ama kadınlar çok acı tecrübeler yaşıyor. Bu durum dünyada da böyle. Son yıllarda ülkemizde artış gösterdi… Çok üzücü.”

SIR VERMEDİ

4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş'tan evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları da yalanlamayan Demet Evgar, “Özel hayatımla ilgili konuşmam” dedi.