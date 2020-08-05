Demet Evgar: ‘Bu kadınların kanayan yarası…’
UçanKuş’un haberine göre; güzel oyuncu Demet Evgar, yeni projelerin sinyalini verdi ve “Yakın zamanda sürprizlerimiz olacak” dedi.
Son günlerde artan “kadına şiddet” hakkında da konuşan Evgar şunları söyledi:
“Bu kadınların kanayan yarası… Kişiler hakkında bir şey konuşmak istemiyorum ama kadınlar çok acı tecrübeler yaşıyor. Bu durum dünyada da böyle. Son yıllarda ülkemizde artış gösterdi… Çok üzücü.”
SIR VERMEDİ
4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş'tan evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları da yalanlamayan Demet Evgar, “Özel hayatımla ilgili konuşmam” dedi.