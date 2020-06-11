Demet Evgar, dudağından ve ayağından sokan arı için şarkı yaptı

Demet Evgar, dudağından ve ayağından sokan arı için şarkı yaptı

Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Yaşadıklarını komik bir dille anlatan Evgar, hastaneden döndükten sonra kendisini sokan arı için Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını değiştirerek arıya ithaf etti...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla, hem dudağından hem de ayağının üstünden sokan arıyı, hem de merdivenlerden yuvarlanıp düşmesini eğlenceli bir dille anlatınca Twitter’da TT listesinin ilk sırasında yer aldı.

Arı soktuktan sonra soluğu hastanede alan Evgar, evine döndüğünde ise arı için bir şarkı yaptı. Teoman’ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek söyleyen Evgar, ‘Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı” diyerek yaşadıklarını anlattı…