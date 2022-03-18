Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

Oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile dün aile arasında yapılan nikâh töreni ile evlendi.

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Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini dün aile arasında kıyılan nikâhla mutlu sona dönüştürdü.

Çiftin nikâhını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Demet Evgar’ın nikâh şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikâh şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

DÜĞÜN YAZIN YAPILACAK

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikâh töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımıyla yazın gerçekleşecek.

“BEBEK BEKLİYOR” İDDİASI

Kısa bir süre önce Demet Evgar ile Levent Babataş hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 41 yaşındaki Evgar’ın bebek beklediği ileri sürülmüştü.