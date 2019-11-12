Demet Evgar kimdir? Demet Evgar’ın hayatı: kaç yaşında, aslen nereli?

Demet Evgar ilk Tatlı Hayat dizisinde Defne olarak karşımıza çıktı. Oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Evgar çokca ödülün de sahibi oldu. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Evgar'ın hayatı da merak konusu. Peki, Demet Evgar, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatına dair merak edilenler...

Demet Evgar 1980 yılında Manisa’da doğdu. Aslen Arnavut kökenlidir. Evgar, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa’da Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında ilk TV dizisi ile ekrana geldi. 2000’li yılların başlarında ekrana çok küçük aralar veren Evgar Emret Komutanım, Bir Demet Tiyatro, 1 Kadın 1 Erkek, Vahşi Batı gibi çok başarılı yapımlarda yer aldı. 1 Kadın 1 Erkek dizisi ile izleyici kitlesinde büyük artış gören Evgar, aynı dizi ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En iyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Komedi dalında kendini ispat eden genç oyuncu Vatanım Sensin, Avlu gibi yapımlarla da kendini farklı alanlarda kanıtladı. Evgar, Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher’e hayat verdi. Ardından Avlu dizisinin Deniz’i oldu ve milyonları ekrana kilitledi. Dizide yaşadığı talihsizlikler yüzünden cezevine giren ve burada kızının ölümüne şahit olan bir kadının değişimi gözler önüne seriliyor.

Evgar, TV ve sinemaya devam ederken tiyatroyu da hayatından çıkarmadı. Gece Mevsimi, Anna Karenina, Cimri, Sait Faik gibi tiyatro yapımlarından sahneye çıktı. Şimdilerde de Hedda Gabler ile tiyatro sahnesinde…

Demet Evgar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Avlu (Deniz Demir) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Neslihan) (Sinema Filmi)

2017 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Handan Soylu) (Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Solmaz) (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Kara Fatma) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ceyda) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Misket (ses)) (Sinema Filmi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yasemin) (Sinema Filmi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Başlangıç (Duygu) (Kısa Film)

2010 – Vay Arkadaş (Nil) (Sinema Film)

2009 – Yahşi Batı (Suzan Van Dyke) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Başak) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Havar) (Sinema Filmi)

2009 – 2014 – 1 Erkek 1 Kadın (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Gençlik Başımda Duman (TV Dizisi)

2006 – Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 – Erkekler Ağlamaz (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Şermiye) (TV Dizisi)

2005 – 2006 – Emret Komutanım (Üsteğmen Çiğdem) (TV Dizisi)

2005 – Beyza'nın Kadınları (Beyza Türker) (Sinema Filmi)

2005 – Banyo (Hülya) (Sinema Filmi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Eyşan Kıroğlu) (TV Dizisi)

2003 – Çınaraltı (Nilüfer) (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Hülya)

2002 – Aslı İle Kerem (Yeliz) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Defne) (TV Dizisi)

Demet Evgar'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2019 – Hedda Gabler

2016 – Kozalar – Tiyatro Pangar

2016 – 39 Basamak – Kent Oyuncuları

2014 – Sait Faik – Maslak Show Center

2014 – Kral (Soytarım) Lear – Altıdan Sonra Tiyatro Pangar

2012 – Macbeth – Tiyatro Pangar

2009 – Cimri – Kent Oyuncuları

2006 – Ayşegül Hindistan'da – Tiyatro Kılçık

2006 – Anna Karenina – Kent Oyuncuları

2005 – Gece Mevsimi – Kent Oyuncuları

2003 – Aşk Çemberi – Kent Oyuncuları

Takanlar ve Takılanlar

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Ödülleri:

2018 – 37. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Kadın Oyuncusu (Sofra Sırları)

2018 – 37. İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu (Sofra Sırları)

2018 – 23. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (komedi) (Aile Arasında)

2017 – Direklerarası Tiyatro Ödülleri – “Komedi Kadın Oyuncu” (39 Basamak)

2017 – Yeküv Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü – “En İyi Kadın Oyuncu” (39 Basamak)

2014 – 19. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Sen Aydınlatırsın Geceyi)

2012 – Antalya Televzyon Ödülleri – En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – 8. Tiyatro Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu (Cimri)

2005 – Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gece Mevsimi)

2005 – 10. Afife Tiyatro Ödülleri – Yardımcı Rolde, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Gece Mevsimi

2005 – Lions Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Gece Mevsimi

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011