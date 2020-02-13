Demet Evgar maskesini renklendirdi

‘Avlu’ adlı diziyle son zamanlarda kendisinden söz ettiren Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımlarla beğeni kazanıyor. Gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunan Evgar, bu defa Katar yolculuğu öncesi havalimanından paylaşımlarda bulundu.

Ölümcül virüsten korunmak adına maske takan Demet Evgar, bulduğu ilk fırsatta maskesini kişiselleştirdi. Beyaz maskenin üzerine resimler çizen ve sonrasında bunu ‘Sanat her yerde’ notuyla paylaşan güzel oyuncu içindeki sanatçıyı bir kez daha ortaya çıkardı.



