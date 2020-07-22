Demet Evgar: Ruhu hastalanmış erkekleri ‘kendilerinden’ koruyacaktır

Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şimdilerde kaldırılması konuşulan İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulundu ve dikkat çeken satırlar paylaştı.

Hemen her gün yeni bir kadın cinayetiyle güne başlayan ülkemizde sosyal medya bu konuya tepki gösteren mesajlarla dolup taşıyor.

Kadınların hayatının bu kadar değersiz olması üzerine dikkat çekici ifadeler kullanan ünlü isimler aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunmaktan da geri durmuyor.

Bu konuda göndermede bulunan isimlerden biri de oyuncu Demet Evgar oldu. Pınar Gültekin cinayeti sonrasında kadına karşı şiddetin artık bitmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan Evgar, Twitter hesabından şu satırları yazdı:

EVGAR’IN ATIFTA BULUNDUĞU SÖZLEŞME NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir.