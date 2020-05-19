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Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı
Demet Evgar’dan 40 yaş mesajı
Karantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden yeni yaşını kutladı.
Magazin 19 Mayıs 2020 - 08:43

Pek çok ünlüden farklı olarak karantina günlerini daha verimli geçirmeye çalışan Evgar bu süre zarfında çalmaya merak saldığı ukulelesi ile Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ şarkısını çalmış ve takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Evgar, bu defa da doğum günü paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 40 yaşına giren oyuncu fotoğrafına: “Canım 40 ım benim. Hoşgeldin, safa geldin” notunu düştü.

Başarılı oyuncuya ünlü meslektaşları ve yakın dostları da çok sayıda tebrik mesajı ile cevap verdi.

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