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Demet Evgar’dan 5’inci ay pozu

Oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Baştaş ile geçen ay evlenmişti. 5 aylık hamile olan Demet Evgar ve eşi, kızlarına Mavi adını vereceklerini söylemişti. Evgar dün, siyah bir mayo ile poz verdi.

Yayınlanma: 09:12 - 25 Nisan 2022 Güncellenme:
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Demet Evgar’dan 5’inci ay pozu

Geçen ay Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikâhla yaşamını işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar’ın, hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.

5 aylık hamile olan Demet Evgar dün, karnını kamufle eden siyah bir mayo ile poz verdi.

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