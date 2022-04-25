Demet Evgar’dan 5’inci ay pozu

Oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Baştaş ile geçen ay evlenmişti. 5 aylık hamile olan Demet Evgar ve eşi, kızlarına Mavi adını vereceklerini söylemişti. Evgar dün, siyah bir mayo ile poz verdi.

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Geçen ay Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikâhla yaşamını işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar’ın, hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.

5 aylık hamile olan Demet Evgar dün, karnını kamufle eden siyah bir mayo ile poz verdi.

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