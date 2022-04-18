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Demet Evgar’dan hamilelik pozu

4 aylık hamile olan Demet Evgar, ayna karşısında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncunun göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.0

Yayınlanma: 14:54 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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Demet Evgar’dan hamilelik pozu

Geçen ay Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikâhla yaşamını işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar’ın, 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

‘MAVİ’ BEBEK GÖRÜNDÜ

‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.

Ayna karşısında poz veren oyuncu, o kareyi Instgram hesabından paylaştı. Evgar’ın göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.

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