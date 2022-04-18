Demet Evgar’dan hamilelik pozu
4 aylık hamile olan Demet Evgar, ayna karşısında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncunun göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.0
Geçen ay Emirgan’daki evinde düzenlediği sade bir nikâhla yaşamını işletmeci Levent Babataş’la birleştiren Demet Evgar’ın, 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
‘MAVİ’ BEBEK GÖRÜNDÜ
‘Mavi’ adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar’dan yeni fotoğraf geldi.
Ayna karşısında poz veren oyuncu, o kareyi Instgram hesabından paylaştı. Evgar’ın göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.