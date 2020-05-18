Demet Evgar’ın Barış Manço performansı

Oyuncu Demet Evgar, pek çok ünlü ismin mutfağa girdiği karantina günlerinde farklı uğraşlarla ilgilenmeyi tercih etti. Evgar, minik bir çalgı aleti olan ukulele ile performansını sergiledi.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karantina günlerini ne kadar verimli geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Yaptığı kuklalarla ne kadar farklı alanlarda yeteneği olduğunu gösteren Demet Evgar, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa ukulele ile olan maharetlerini sergiledi.

Manisa’da ailesiyle birlikte ev karantinasını devam ettiren oyuncu Demet Evgar, Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ adlı şarkısını seslendirdi.