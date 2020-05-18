Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Evgar’ın Barış Manço performansı
Demet Evgar’ın Barış Manço performansı
Oyuncu Demet Evgar, pek çok ünlü ismin mutfağa girdiği karantina günlerinde farklı uğraşlarla ilgilenmeyi tercih etti. Evgar, minik bir çalgı aleti olan ukulele ile performansını sergiledi.
Magazin 18 Mayıs 2020 - 08:13

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karantina günlerini ne kadar verimli geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Yaptığı kuklalarla ne kadar farklı alanlarda yeteneği olduğunu gösteren Demet Evgar, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa ukulele ile olan maharetlerini sergiledi.

Manisa’da ailesiyle birlikte ev karantinasını devam ettiren oyuncu Demet Evgar, Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ adlı şarkısını seslendirdi.

 

Son güncelleme: 08:24 - 18.05.2020
Etiketler