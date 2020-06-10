Demet Evgar’ın dudağını arı soktu

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolarla hayranlarını önce şoka uğrattı sonra gerçeği söyledi. Şişmiş dudağını paylaşarak “Botoks değil dolgu. Çok doğal oldu. Kendimi iyi hissediyorum” diyen Evgar daha sonra aslında ne olduğunu anlattı ve dudağını arı soktuğunu açıkladı: “Önce dudağımı arı soktu. 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. Nazar konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim”

Talihsiz geçen bir gününü kendiyle dalga geçerek anlatan Evgar, videolardan sonra paylaştığı fotoğraf ile de herkesi güldürdü. Güzel oyuncu Avustralyalı model Sophie Monk’un botokslu fotoğrafını hikaye kısmına koyarak “Şu fotoğrafa bir arı kadar uzağım” notunu düştü…

