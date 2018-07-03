Demet, ölüme tepkisiz kalanlara çıkıştı

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Ardı ardına yaşanan çocuk ölümlerinden sonra sosyal medya bu konuda yapılan paylaşımlarla yankılandı. Çok sayıda ünlü isim yaşanan acıyı kelimelere dökerken, Demet Akalın gibi bazı isimler tepkilerini çok daha sert bir şekilde göstermeyi tercih etti.

DEMET BU KEZ ÇOK SERT ÇIKTI

Yaşanan acının büyüklüğü karşısında ünlü isimlerin günlük hayatlarına dair paylaşım yapmalarını eleştiren Akalın sosyal medya hesabından yazdıklarıyla meslektaşlarına yüklendi. İşte Demet Akalın’ın konuya kayıtsız kalmakla suçladığı ünlü isimler hakkında yaptığı paylaşımlar:





