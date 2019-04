Demet Özdemir: Can’ı kolundan tuttu, bana laf attı

Bir magazin programında gündeme getirilen iddiaya göre Erkenci Kuş dizisinin setini ziyarete gelen bir hayran burada “Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?” şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve bunun sonrasında da Can Yaman sinirlerine hakim olamayarak elindeki fotoğraf makinesini dizi setini ziyarete gelen seyirciye fırlatmıştı. Ancak makine, dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

DEMET ÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Özdemir basında yer alan haberlerin taraflı olduğu düşüncesiyle bir basın açıklamasında bulundu ve asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi. İşte o satırlar; “Bugün haberlerde ‘hayran’ adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip Can’ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çalışırken, fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve Erkenci Kuş ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas hakaret hiç bir zaman sevgi gösterisi olmaz. O kişiye şiddet söz konusu dahi olmamıştır. Her zaman sete ziyarete gelenleri sevgiyle kucaklayan partnerim için çıkan yalan haberleri aydınlatmak istiyorum ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim.”