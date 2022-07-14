Demet Özdemir coronaya yakalandı: Ağır atlatıyorum

Demet Özdemir corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu "Biraz ağrılı ve sancılı atlatıyorum. Tedavim devam ediyor" dedi.

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İki hafta önce Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde Çeşme’de tatil yapan Demet Özdemir’in corona testi pozitif çıktı.

3 yıldır coronaya yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden Demet Özdemir, “3 yıldır hiç olmamıştım ama coronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum” ifadesini kullandı.

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