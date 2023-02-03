Demet Özdemir: Hayat o kadar kolay değil

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tekne aldıklarına dair çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu.

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Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Geçen yaz mavi tura çıkan çiftin, bu yıl da aynı tatili yapmak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları için tekne satın aldıkları iddia edilmişti.

Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL”

Demet Özdemir, tekne alacaklarına dair çıkan haberler hakkında “Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil” diyerek iddiaları yalanlamış oldu.