Demet Özdemir: Hediye ya da organizasyon istemiyorum

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ailesinden ve dostlarından dikkat çeken bir istekte bulundu.

Erkenci Kuş adlı diziyle kariyerinde önemli bir adım atan ve geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Demet Özdemir 27 yaşgünü dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabı üzerinden çocukluk dönemine ait bir kareyi paylaşan Özdemir, bu kare üzerinden doğum günüyle ilgili bir istekte bulundu.

“AÇTIĞIM KAMPANYAYA BAĞIŞTA BULUNUN”

Güzel oyuncu yeni yaşına gireceği 26 Şubat’la ilgili olarak şu satırları yazdı:

“26 Şubat doğum günümde ailem ve dostlarımdan hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine Koruncuk Vakfı için açtığım kampanyama bağışlarınızı bekliyorum. Büyük & küçük demeden yapılacak bağışlarla hayalim eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarının geleceğine hep birlikte destek olabilmemiz.”