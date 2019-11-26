Demet Özdemir kimdir, kaç yaşındadır?

Genç oyuncu Demet Özdemir'in, şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte olduğu iddia edildi. Demet Özdemir, Seçkin Özdemir'den; Oğuzhan Koç ise Yağmur Tanrısevsin'den ayrılmıştı. Yakında yeni dizisiyle ekranda olması beklenen Demet Özdemir'in başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşması bekleniyor. İşte Demet Özdemir hakkında merak edilenler...

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.

Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide “Aylin” karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide “Alya” karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise “Demet” karakterini canlandırmıştır. Star TV’de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide “Aslı” karakterini canlandırmıştır.

Bengü’nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide “Lale” karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak’ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans

Ediyorsun filminde “Aysel” karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 yıllarında Star Tv’de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide “Sanem” karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D’or Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.