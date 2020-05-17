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Demet Özdemir kimsenin bilmediği yeteneğini açıkladı
Demet Özdemir kimsenin bilmediği yeteneğini açıkladı
Oyuncu Demet Özmedir, ev karantinası günlerinin favori uğraşı sosyal medya canlı yayınlarından birine katıldı. Özdemir burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Magazin 17 Mayıs 2020 - 13:16

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Instagram’da bir canlı yayına katıldı. Sohbet esnasında karantina süreci içerisinde yeni fark ettiği bir yeteneğini keşfettiğini söyleyen Demet Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle önce annelerimize saygı duyuyorum sonra ev hanımlarına… hiç kolay bir şey değil temizlik yapmak, evi çekip çevirmek. Galiba hiç kimsenin bilmediği benim de yeni fark ettiğim yeni yeteğim, çok iyi yer silip süpürmek”

 

Son güncelleme: 13:46 - 17.05.2020
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