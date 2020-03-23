Demet Özdemir: Ne kadar bencilsiniz, farkında değilsiniz!
Son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir, corona virüse aldırmadan sokağa çıkanlara tepki gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Özdemir, “Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz… İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın” diyerek, sosyal medyada uyarıda bulundu. Özdemir’in paylaşımına takipçilerinden destek geldi.