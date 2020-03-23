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Demet Özdemir: Ne kadar bencilsiniz, farkında değilsiniz!
Demet Özdemir: Ne kadar bencilsiniz, farkında değilsiniz!
Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de vaka sayılarının arttığı ve 30 kişinin yaşamını yitirdiği corona virüsü nedeniyle ünlüler sosyal medyada mesaj vermeye devam ediyor. Bu konuda bir mesaj da Demet Özdemir'den geldi.
Magazin 23 Mart 2020 - 10:05

Son dönemin popüler oyuncularından Demet Özdemir, corona virüse aldırmadan sokağa çıkanlara tepki gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Özdemir, “Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz… İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın” diyerek, sosyal medyada uyarıda bulundu. Özdemir’in paylaşımına takipçilerinden destek geldi.

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