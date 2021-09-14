Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

Geçen günlerde Derya Özdemir'in düğününe katılmayan oyuncu Demet Özdemir'in, ablasıyla küs olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, geçen günlerde Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir’in, ablasının düğününe katılmaması ise dikkat çekmişti. İki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

“SİZ DÜŞÜNÜN!”

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Demet Özdemir, “Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!” diyerek, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Derya Özdemir de kardeşiyle çekilen bu fotoğrafını, “Sevgi bağı, kardeş bağı…” notuyla paylaşarak, iddialara son noktayı koydu.

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